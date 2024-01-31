Rusya: NATO'nun tatbikatı bizim için tehdit Kremlin Sözcüsü Peskov, "NATO, bize karşı tehdit oluşturma rolünü yerine getirmeye devam ediyor" dedi.

AA

Rusya, NATO'daki askeri hareketliliği yakından takip ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun askeri tatbikatının Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Buna karşı gerekli önlemler alınıyor"

NATO'nun düzenleyeceği "Steadfast Defender 2024 (Kararlı Savunmacı)" isimli tatbikatı değerlendiren Peskov, bunun Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi ve ekledi:

NATO, bize karşı tehdit oluşturma rolünü yerine getirmeye devam ediyor. Bunu böyle görüyoruz. Buna karşı gerekli önlemler alınıyor.

"NATO çatışma aracı"

Söz konusu ittifakın onlarca yıl Rus sınırlarına doğru altyapısını çektiğini dile getiren Peskov, NATO'nun ABD tarafından yönetildiğini ve "çatışma aracı" olduğunu dile getirdi.

"Kiev yönetiminin çok sorunu var"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasıyla ilgili iddialara değinen Peskov, bununla ilgili durumu takip ettiklerini aktardı ve ekledi:

Kiev yönetiminin çok sorunu var. ​​​​​​​​Başarısız olan karşı saldırı ve cephelerdeki sorunlar, yönetim temsilcileri arasında çelişkilerin artmasına yol açıyor.



Bu çelişkiler, özel askeri operasyon başarıyla devam ettikçe artacak.

Rus uçağının vurulması olayıyla ilgili soruşturma

Sözcü Peskov, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının vurulması olayıyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)