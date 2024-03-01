Rusya, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesini denedi Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle deneme atışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Rusya ile batılı ülkeler arasında Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan tansiyan sonrası hem NATO ülkeleri hem de Rusya'nın balistik füze denemeleri devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü'nden kıtalar arası balistik Yars füzesinin fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, deneme atışının başarıyla tamamlandığı ve füzenin Kamçatka'daki Kura Poligonu'na ulaştığı belirtildi.

5 bin 600 kilometre menzili var

Plesetsk Uzay Üssü ile Kura Poligonu arasındaki mesafenin yaklaşık 5 bin 600 kilometre olduğu ve Yars füzesinin 12 bin kilometre menzile sahip olduğu vurgulandı.

Aynı anda 6 hedefi vurabiliyor

"Füzenin savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabildiği" ifadesiyle, nükleer saldırı kapasitesine sahip olan Yars füzesinin özellikleri de belirtildi.