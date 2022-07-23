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    Rusya Odessa limanını vurdu: Saldırı tepkilere neden oldu

    Rusya Odessa Limanı'na füze saldırısı düzenledi. İstanbul'da imzalanan anlaşma sonrası tahıl anlaşmasının anahtarı olarak görülen bölgeye yapılan saldırı tepkilere neden oldu.
    • 23.07.2022 - 15:46
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    Rusya Odessa limanını vurdu: Saldırı tepkilere neden oldu

    Ukrayna'dan tahıl koridoru açılması için İstanbul'da imzalanan kritik anlaşmanın üzerinden bir gün geçmeden Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya saldırı gerçekleştirildi.

    Kiev saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikelenko konuyla ilgili açıklama yaptı.

    "Rusya 24 saat geçmeden verdiği taahhütü bozdu"

    Açıklamada, "Rusya 24 saatten kısa sürede Odesa Limanı'na füze attı. BM ve Türkiye ile İstanbul'da imzaladığı anlaşmaları ve verdiği taahhütleri bozdu." dedi.

    "Tek sorumlu Rusya'dır"

    Nikelonko, BM ve Türkiye'ye Rusya'nın tahıl koridoru konusunda taahhütlerini yerine getirmesi için çağrı yaptı ve "Bu anlaşmalara uyulmaması durumunda küresel gıda krizinin derinleşmesinin tek sorumlusu Rusya'dır." dedi.

    Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı’nın Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz’deki Odessa limanını hedef aldığını bildirmesinin ardından Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi.

    Rusya Odessa limanını vurdu

    BM saldırıyı kınadı

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir açıklama yaparak Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını duyurdu.

    "Tüm taraflar anlaşmaya uymalıdır"

    BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün Ukrayna’nın Odessa limanına yapılan saldırıları kesinlikle kınıyor. Tüm taraflar, Ukrayna tahılının ve diğer ilgili tüm ürünlerin küresel pazarlara güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dün küresel bir sahnede net taahhütlerde bulundu. Küresel gıda krizini ele almak ve dünya çapındaki ihtiyaç sahibi milyonlarca insanın acısını hafifletebilmek için bu ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından tam olarak uygulanması zorunlu haldedir." ifadeleri kullanıldı.

    Tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı

    Dün Türkiye’nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından BM nezdinde Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

    Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor.

    İHA'nın haberine göre, birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

    Rusya Odessa limanını vurdu: Saldırı tepkilere neden oldu #1

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