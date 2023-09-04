Rusya, Paşinyan'ın sözlerinden rahatsız: Ermenistan, Batı'nın aracına dönüşmemeli Moskova'ya bağlı kalmanın stratejik hata olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'da kızgınlığa neden oldu. Kremlin'in, Paşinyan'ın ifadelerinden son derece rahatsız olduğu belirtildi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile ilişkileri konusunda Moskova'yı kızdıran ifadelere imza attı.

Paşinyan, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı." dedi.

Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını sorguladı

Ermenistan'ın güvenlik mimarisinin, silah ve mühimmat tedariki dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlı olduğunu belirten Paşinyan, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ermeni lider, bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamamasının anlaşılır olduğunu belirtti.

Putin yönetimini kızdırdı: Kabul edilemez

Bu açıklamalar, Moskova'da tansiyonu yükseltti. Batı ile yakınlaşmak isteyen Paşinyan'a uyarı yapıldı.

Rus haber ajansı TASS'ın konuya ilişkin diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Paşinyan'ın Rusya hakkında yaptığı açıklamaların "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

"Moskova son derece rahatsız"

İsmi açıklanmayan söz konusu kaynak şunları dile getirdi:

Moskova, Ermeni liderliğinin son basın açıklamalarından son derece rahatsız. Ton ve içerik olarak kabul edilemez.



Kendi yanlış hesaplamalarının ve hatalarının sorumluluğunu Rusya'ya kaydırmak istiyorlar.

"Batı'nın aracı haline gelmemeli"

Güvenlik alanındaki tedarikini çeşitlendirmek isteyen Erivan yönetimi, ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere, Batılı muhataplarıyla ilişkileri geliştirmek istiyor.

Aynı diplomat, "Ermenistan, Rusya'yı sıkıştırmak üzere Batı'nın bir aracı haline gelmemeli." diye ekledi.

"Bağımlılık değil, eşit ortaklık"

Rusya'nın Ermenistan'la güvenlik ve ekonomi alanlarındaki ilişkilerini "bir ülkenin diğerine bağımlılığı olarak değil; eşit, karşılıklı yarar sağlayan ve kanıtlanmış bir ortaklık" olarak" gördüğü de diplomat tarafından dile getirildi.