Rusya: Pobeda'yı ele geçirdik

AA

Avdiyivka'da kontrolü ele geçiren Rusya, yeni bir yerleşim biriminde daha kontrol sağladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk yönündeki Pobeda'yı kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

"Pobeda yerleşim birimini kurtardık"

Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

95 İHA yok edildi

Ayrıca, ABD üretimli Patriot Hava Savunma Sistemi'nin vurulduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 95 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği aktarıldı.

Vurulan araç sayıları

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 572 uçak, 266 helikopter, 13 bin 137 İHA, 473 hava savunma füze sistemi, 15 bin 171 tank ve zırhlı araç, 1223 çok namlulu roketatar, 8 bin 138 obüs ve havan topu ile 18 bin 950 özel askeri araç imha edildi.