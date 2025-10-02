Rusya saldırdı: Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Ukrayna Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu santrale yapılan saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesinden dolayı acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan dördüncü güç ünitesini izole eden ve radyoaktif maddelerin çevreye sızmasını önleyen önemli bir tesis olan yeni güvenlik çadırı voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektriksiz kaldı.

ZELENSKY'DEN TEPKİ

Öte yandan aynı hesaptan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Zelensky, "Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır" ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğini anımsatan Zelensky, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını savundu.

Zelensky, dünyanın bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirterek, "Rusya, maalesef Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin zayıf duruşu ve küresel dikkat dağınıklığından yararlanarak kasıtlı olarak radyasyon tehdidi yaratıyor" görüşünü paylaştı.