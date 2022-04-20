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    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi

    Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
    • 20.04.2022 - 22:29
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    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu açıklandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Sarmat'ın Rusya'nın güvenliğini temin edeceğini belirterek, "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullandı.

    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi - Video

    - Sarmat füzesi

    AA'nın haberine göre Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

    2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

    Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi #1

    "Rusya bu denemeyi yapacağını bize bildirdi"

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın balistik füze fırlatacağını ABD'ye bildirdiklerini söyleyerek, "Rusya, Yeni START antlaşması yükümlülükleri kapsamında, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi yapmayı planladığını, ABD'ye gerektiği gibi bildirdi. Bu tür denemeler rutindir. Ve bu, bir sürpriz değildi. Denemeyi, ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmedik." ifadelerini kullanmıştı.

    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi #2

    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi #3

    Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi #4


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