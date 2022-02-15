Euro
15.46
0.67%
Dolar
13.60
0.08%
Altın
810.69
-0.89%
Borsa
2038
1.81%
Bitcoin
599.698
3.97%
BTXN Coin
36.30
-2.88%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan, Suriye ziyareti

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad ile görüşerek buradaki Rus askeri üslerini ziyaret etti.
    • AA
    • 15.02.2022 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan, Suriye ziyareti

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunu.

    Konuya ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

    Açıklamada, Şoygu'nun, Suriye'nin Tartus ilinde Rusya'ya ait deniz üssünü ziyaret ederek, Rus donanmasının Akdeniz'in doğusundaki tatbikatlarını denetlediği belirtildi.

    HAVA ÜSSÜNÜ DENETLEDİ

    Söz konusu tatbikatlarda, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı, 1000 askeri teçhizat ile 10 bin askerin yer aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Şoygu'nun, Lazkiye ilindeki Rus Hmeymim Hava Üssü'nde denetlemelerde bulunduğu ve komutanlarla görüştüğü aktarıldı.

    ESAD'I DA ZİYARET ETTİ

    Şoygu'nun Suriye'deki rejimin lideri Esed ile de bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Görüşmede, uluslararası teröristlerin kalıntılarına karşı ortak mücadele kapsamında, iki ülke arasındaki askeri teknik iş birliği ve Suriye'ye insani yardım ile ilgili konular ele alındı."

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu dan, Suriye ziyareti #1

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu dan, Suriye ziyareti #2


    İlginizi Çekebilir

    Süper Lig yayın ihalesi tarihi 2022-2023: Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Futbol

    Süper Lig yayın ihalesi tarihi 2022-2023: Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı
    Ekonomi

    Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir