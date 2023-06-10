Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tanklarının vurulduğu anları paylaştı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Leopard tankların vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

AA & Ensonhaber

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yıldan fazladır devam ediyor.

Batılı ülkelerin yardımlarıyla Rus ordusunun ilerlemesi bir süreliğine durdurulsa da, Ukrayna'nın aldığı askeri ekipmanlarla yaptığı karşı ataklara Rus misillemeleri yeniden başladı.

Almanya'nın gönderdiği tanklar tek tek vuruldu

Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği Leopard tankları, Rus güçleri tarafından vuruluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sahaya sürdüğü Leopard tanklarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.