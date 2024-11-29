Rusya: Son bir haftada Amerikan yapımı 10 ATACMS füzesini düşürdük

AA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 23-29 Kasım'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA ile insansız deniz araçları üretim ve depolama noktaları, silah ve mühimmat depoları, Ukraynalı asker, yabancı askeri uzmanlar ve paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

10 ABD YAPIMI FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine işaret edilerek, "Uzun menzilli Neptun füzesi, Amerikan yapımı 10 adet ATACMS füzesi, 15 adet Fransız yapımı Hammer ve Amerikan yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 2 adet HIMARS füzesi ile 353 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Kopanki, Donetsk bölgesinde de Novaya İlyinka, Vorovskoye ve Razdolnoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiği anlatılan açıklamada, 34 Ukraynalı askerin esir alındığı aktarıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 913 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 562 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 18 bin 708 obüs ve havan topu ile 28 bin 868 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.