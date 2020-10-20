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    Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı

    Rusya Savunma Bakanlığı, kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Bakanlığın servis ettiği görüntülerde, tek bir P-800 Onyx füzesinin ateşlendiği görüldü.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 16:07
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 16:07
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    Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı

    Rusya Savunma Bakanlığı, P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlattığını duyuran bir açıklama yaptı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya’nın Arkhangelsk Bölgesi’nde bulunan Aleksandra Adası’ndaki Arctic Trefoil askeri üssünden, kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlatıldığı duyuruldu.

    GEMİ HEDEFİ İMHA EDİLDİ

    İlk testleri 2018 yılında gerçekleşen 3.186 k/sa hızla hareket edebilen menzili ise 300 kilometreye varan P-800 Onyx füzesi, bu sabah yapılan atışta Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi’nin 200 kilometre uzaklığındaki gemi hedefini imha etti.

    Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı VİDEO


    BİR FÜZE ATEŞLENDİ

    Bastion kıyı savunma sistemleri 2 adet P-800 Onyx roketi kapasiteli olurken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın servis ettiği görüntülerde tek bir P-800 Onyx füzesinin ateşlendiği görüldü.

    Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı #1

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