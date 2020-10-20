Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Bakanlığın servis ettiği görüntülerde, tek bir P-800 Onyx füzesinin ateşlendiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlattığını duyuran bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya’nın Arkhangelsk Bölgesi’nde bulunan Aleksandra Adası’ndaki Arctic Trefoil askeri üssünden, kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlatıldığı duyuruldu.

GEMİ HEDEFİ İMHA EDİLDİ

İlk testleri 2018 yılında gerçekleşen 3.186 k/sa hızla hareket edebilen menzili ise 300 kilometreye varan P-800 Onyx füzesi, bu sabah yapılan atışta Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi’nin 200 kilometre uzaklığındaki gemi hedefini imha etti.

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BİR FÜZE ATEŞLENDİ

Bastion kıyı savunma sistemleri 2 adet P-800 Onyx roketi kapasiteli olurken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın servis ettiği görüntülerde tek bir P-800 Onyx füzesinin ateşlendiği görüldü.



