Rusya, Suriye'nin Beşar Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti

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Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi.

61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi.

Esad'ın nerede saklandığının belirlenemediği süreçte Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye, kanlı rejim hükümdarının ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdığını açıklamıştı.

RUSYA'YA KAÇTI

Bu gelişmelerin ardından Esad ve ailesinin, Rusya'da sığınmacı olduğu açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu duyurdu.

İADESİ REDDEDİLDİ

Süreç böyle devam ederken Şam'daki yeni yönetim Rusya'dan Beşar Esad'ın iadesini talep etti.

Yapılan diplomatik girişimler sonrası Rusya, Esad'ın Suriye'ye iadesini reddetti.

30 MİLYON STERLİNE 20 LÜKS DAİRE SATIN ALDI

Rusya'da mülteci olan Esad ve ailesinin ülkelerinden kaçırdıkları 135 milyar dolarla Rusya'da yaptığı ilk konut alışverişi ortaya çıktı.

Esad Ailesi'nin, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde 30 milyon sterline en az 20 lüks daire satın aldığı bildirildi.

"ESAD GÜVENDE"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de yaşananlara ve Esad'ın Rusya'ya kaçmasına ilişkin resmi açıklama yapmıştı.

Esad'ın 'mümkün olan en güvenli şekilde' Moskova'ya nakledildiğinin altını çizen Ryabkov, "Esad güvende ve bu, Rusya'nın böylesine olağanüstü bir durumda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." demişti.

ABU DABİ'YE 4 UÇAK

Esed'in nakit paraları, kıymetli eşyaları ve mal varlığının arkasındaki ticaret ağını haritalandıran gizli belgeleri kaçırmak için özel jet kullandığı aktarıldı.

Reuters'a göre tüm kaçışları Esed'in baş ekonomi danışmanı Yaşar İbrahim ayarladı. Esed'in malları, yakınlarının, danışmanlarının ve başkanlık sarayındaki personelin dört uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşındı.

Uçuşlar Esed'in 8 Aralık 2024'te devrilmesinden önceki 48 saat içinde gerçekleştirildi. Son uçuşun da 8 Aralık'ta Rusya'nın kontrolündeki Hmeymim askeri hava üssünden gerçekleştirildi ve Esed da aynı gün aynı üsten ayrılarak Moskova'ya kaçtı.