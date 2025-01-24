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İHA

Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı.

Muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Esad rejimi düştü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ailesini yanına alan Esad, milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı.

ANLAŞMA SONLANDIRILDI

Suriye'de El Vatan Gazetesi'nin haberine göre yeni yönetim, 2019'da Rus inşaat şirketi Stroytransgaz ile imzalanan ve Tartus Limanı'nın işletmesini 49 yıllığına Rusya'ya bırakan yatırım anlaşmasını sonlandırdı.

Gazeteye konuşan Tartus Gümrük İdaresi Müdürü Riad Judy, "Rus şirketle imzalanan Tartus Limanı yatırım anlaşması iptal edildi. Limanın faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler bundan sonra Suriye devletinin çıkarlarına hizmet edecek" dedi.

500 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

Beşar Esad yönetiminin Rus inşaat şirketi Stroytransgaz ile imzaladığı anlaşma; Rus şirketin limanı işletmesini, limandan elden edilen karın yüzde 65'ini almasını ve limanın modernizasyonuna yönelik çalışmalara 500 milyon dolardan fazla yatırım yapmasını içeriyordu.

RUS DONANMASINA DARBE

Yeni yönetimin anlaşmayı iptal ederek Rusya'nın Suriye'deki etkisini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ayrıca anlaşmanın iptaliyle Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını sürdürmesinin artık mümkün olmadığı değerlendiriliyor.

RUSYA'NIN TEK YAKIT İKMAL NOKTASIYDI

Tartus Limanı'nda bulunan Rus deniz üssü, Esad rejiminin düşmesinden önce Moskova'nın Akdeniz'deki tek yakıt ikmal noktasıydı.

Üs ayrıca Rusya'nın Karadeniz ve Afrika'da operasyonlar düzenlemesine imkan sağlıyordu.

Tartus, Hmeymim'deki hava üssünün yanı sıra Suriye'deki Rus askeri operasyonları için de önemli bir üs olarak kabul ediliyordu.

"RUSYA LİMANDAN ÇEKİLİYOR"

Uydu görüntülerine göre son dönemde "Sparta II" Rus kargo gemisinin limana yanaşmasıyla Rusya'nın üssü boşaltmaya başladığı yönünde yorumlar yapıldı.