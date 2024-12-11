Rusya, Taliban'ı terör listesinden çıkarıyor

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2003'ten beri Rusya'nın terör örgütleri listesinde yer alan Taliban'ın "terörist" listesinden çıkarılıyor.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması, Taliban'ın olarak tanımlanmasının kaldırılmasına sağlayan yasa tasarısına ilk onayı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı bu yönde "en üst seviyede" kararın verildiğini bildirdi.

TALİBAN TERÖRİST LİSTESİNDEN ÇIKARILIYOR

Devlet haber ajansı Tass'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, kararın hayata geçmesi için hâlâ atılması gereken bir dizi resmi adım olduğunu söyledi ve kararın "çok yakın gelecekte" ilan edilmesini beklediğini ekledi.

Taliban'ı 2003 yılında terör örgütleri listesine ekleyen Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan'dan çekildiği Ağustos 2021'den beri örgütle ilişkilerini kademeli olarak geliştiriyor.

"TALİBAN'I MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Putin Temmuz ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı bir konuşmada Taliban'ı "müttefik" olarak gördüklerini söylemiş, "Taliban terörle mücadelede bizim müttefikimiz çünkü görevdeki her hükümet sorumluluk alanında istikrar ister" ifadelerini kullanmıştı.