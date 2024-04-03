Rusya: Terör saldırısının izleri Ukrayna'ya uzanıyor Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, saldırıyla ilgili yolların Ukrayna özel servislerine çıktığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya, başkent Moskova'daki konser salonunda düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Ukrayna'dan şüpheleniyor.

Amerikan istihbaratının, saldırıdan önce Rus makamlarını uyardığı konuşuluyor. Rusya, bu duruma temkinli yaklaşıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Crocus City Hall konser salonuna yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını söyledi.

Patruşev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.

"Saldırının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor"

Patruşev, saldırının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ’ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirtti.

Rus yetkili, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

"Diğer terör örgütlerini de ABD oluşturdu"

Patruşev, DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.