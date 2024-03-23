Rusya terör saldırısıyla sarsıldı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 82'ye çıkarken yaralı sayısının 145'i geçtiği ifade ediliyor.

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ensonhaber.com

Rusya vahşi bir terör saldırısıyla sarsıldı.

Akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Saldırı bir anda dünyanın gündemine oturdu.

Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı.

Birçok kişi binadan kendi çabalarıyla kurtulurken bölgeye gönderiler kolluk kuvvetleri, ambulans ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde çalışma başlattı.

100'den fazla kişi binadan tahliye edilirken ağır yaralılar ve olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri binadan çıkarıldı.

82 ölü 146 yaralı

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken saldırıda ölenlerin sayısı 82 oldu.

Saldırı sırasında 5'i çocuk olmak üzere toplam 146 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.

DEAŞ üstlendi

Öte yandan saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi

Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Ukrayna Rusya'yı suçladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada da, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi.

Açıklamada, olayın, Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Rusya'nın tepkisi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekmişti.

Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mariya Zaharova, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir." demişti.

ABD: Saldırıyı önceden bilmiyorduk

Beyaz Saray, saldırı nedeniyle başsağlığı diledi ve ABD'nin acil durum hakkında önceden bilgisi olmadığını söyledi.

Saldırganlardan bazıları yakalandı

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerin yakalandığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğünü duyurdu.