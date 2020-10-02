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    Rusya: Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz

    Kremlin Sözcüsü Peskov, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump ile ilgili konuştu. Peskov, Putin'in aşı olmayı planladığını da söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 12:31
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 12:31
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    Rusya: Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melani Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a hızlı bir iyileşme diliyoruz." dedi.

    PUTİN AŞI OLACAK

    Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olmayı planladığını, aşı olduğunda Kremlin'in açıklama yapacağını söyledi.

    ABD Başkanı Trump, koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

    KARANTİNAYA GİRDİLER

    Trump, "Bu gece First Lady ve benim koronavirüs testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bu süreci birlikte atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Rusya: Trump ın hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz #1

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