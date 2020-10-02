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Rusya: Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz

Rusya: Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump ile ilgili konuştu. Peskov, Putin'in aşı olmayı planladığını da söyledi.