Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" dedi.

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kritik bir oylamaya ev sahipliği yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oylandı.

346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyuyla İsveç'in NATO'ya katılımına onay çıktı.

Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken, İyi Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği soruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.

"Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır"

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)