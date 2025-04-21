Rusya-Ukrayna arasında koşulsuz ateşkes ele alınacak

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"KOŞULSUZ BİR ATEŞKES BARIŞA DOĞRU ATILACAK İLK ADIM OLMALIDIR"

Zelensky, Starmer ile iyi ve detaylı bir görüşme yaptığını belirterek, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında koşulsuz ateşkesi ele alacağını açıkladı.

Zelensky, "Koşulsuz bir ateşkes barışa doğru atılacak ilk adım olmalıdır ve bu Paskalya savaşın uzamasına neden olanın Rusya'nın eylemleri olduğunu göstermiştir" dedi.

Zelensky, ayrıca Starmer ile Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.