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    Rusya: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırıyor

    Moskova, Ukrayna güçlerinin saldırılarda bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Rus birliklerinin bombardımanlara karşılık verdiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 14:31
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 15:53
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    Rusya: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırıyor

    Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 6-7 Ocak'taki Ortodoks Noeli dönemi için ateşkes istedi.

    Ukrayna’da ateşkes çağrısı yapan Kirill'e, Kiev yönetimi tepki gösterdi.

    Yapılan açıklamada, "Rus Ortodoks Kilisesi'nin ateşkes açıklaması tuzak ve propaganda unsuru." denildi.

    Moskova: Ukrayna güçleri saldırılar düzenledi

    Gözler ateşkesin uygulanması konusuna çevrilirken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın ihlallerde bulunduğunu belirtti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü kaydedildi.

    "Rus birliklerinin mevzileri bombalandı"

    Açıklamada, "Kiev rejimi, Rus birliklerinin yerleşim yerlerini ve mevzilerini bombalamaya devam etti." ifadesi kullanıldı.

    Kommersant'ın haberine göre, Luhansk'ta Ukrayna ordusu üç top ateşiyle saldırdı. Zaporijya'da sekiz bombardıman düzenlendi.

    Rusya: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırıyor #1

    Rusya karşılık verdi

    Öte yandan, Krasnolimansky bölgesinde Rus mevzilerine dört havan topu saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

    Aynı açıklamada, "Bombardımanın gerçekleştirildiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevzileri, Rus birliklerinin karşılık ateşiyle bastırıldı." denildi.


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