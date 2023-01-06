Rusya: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırıyor

Rusya: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırıyor

Moskova, Ukrayna güçlerinin saldırılarda bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Rus birliklerinin bombardımanlara karşılık verdiği kaydedildi.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 6-7 Ocak'taki Ortodoks Noeli dönemi için ateşkes istedi.

Ukrayna’da ateşkes çağrısı yapan Kirill'e, Kiev yönetimi tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Rus Ortodoks Kilisesi'nin ateşkes açıklaması tuzak ve propaganda unsuru." denildi.

Moskova: Ukrayna güçleri saldırılar düzenledi

Gözler ateşkesin uygulanması konusuna çevrilirken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü kaydedildi.

"Rus birliklerinin mevzileri bombalandı"

Açıklamada, "Kiev rejimi, Rus birliklerinin yerleşim yerlerini ve mevzilerini bombalamaya devam etti." ifadesi kullanıldı.

Kommersant'ın haberine göre, Luhansk'ta Ukrayna ordusu üç top ateşiyle saldırdı. Zaporijya'da sekiz bombardıman düzenlendi.

Rusya karşılık verdi

Öte yandan, Krasnolimansky bölgesinde Rus mevzilerine dört havan topu saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Aynı açıklamada, "Bombardımanın gerçekleştirildiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevzileri, Rus birliklerinin karşılık ateşiyle bastırıldı." denildi.