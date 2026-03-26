Rusya, Ukrayna Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurulurken açıklamada Ukrayna'ya ait 182 İHA'nın bu gece itibarıyla imha edildiği bilgisine yer verildi.
Orta Doğu'da savaş kuzeydeki çatışmayı unutturdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş İran'a yönelik saldırıların gölgesinde devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
"ŞEVYAKOVKA BÖLGESİ ELE GEÇİRİLDİ"
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 182 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
MOSKOVA'DA 27 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, geceden bu yana Moskova bölgesinde 27 İHA'nın yok edildiğini belirtti.
İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Klenovo köyündeki evde yangın çıktığını bildiren Sobyanin, "Olayda bir kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgede 20'den fazla İHA'nın yok edildiğini duyurdu.