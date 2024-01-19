Rusya, Ukrayna için çalışan şüpheliyi yakaladı
AA

Rusya'da, Ukrayna için faaliyet gösteren bir şahıs yakalandı.

Rus vatandaşı olan şüphelinin, Ukrayna istihbaratına aktarmak üzere bilgi topladığı iddia edildi.

Ülkedeki Federal Güvenlik Servisi (FSB), konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bilgi topluyordu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Habarovsk'ta düzenlenen operasyon esnasında Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün (GUR) talimatı üzerine Rusya Savunma Bakanlığı'nın kullandığı radyo frekansları ve Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yer alan askerler hakkında bilgi toplayan yerli bir vatandaş gözaltına alındı.

Konuşlu askerleri ortadan kaldırmayı planlıyordu

Gözaltına alına şüpheliyle ilgili açıklamada şöyle denildi:

Yabancı istihbaratın talimatıyla Habarovsk bölgesinde konuşlu askerleri ortadan kaldırmayı planladığı tespit edildi.

Vatana ihanetle suçlanacak

Olayla ilgili ceza davası açıldığı, yakalanan kişinin vatana ihanetle suçlanacağı kaydedildi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)