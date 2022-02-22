Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'daki gaz fiyatlarını etkiledi

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, güne yüzde 21 artışla başladı.

Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonominin ilk gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna'daki iki ayrı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından ilk somut yaptırımlar Almanya ve İngiltere'den gelmiş, Kuzey Akım 2 projesinde sertifikasyon sürecini durdurma kararı alınmıştı.

DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 21 ARTTI

Bu gelişmeler üzerine Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, güne yüzde 21 artışla başladı.

Almanya'nın yaptırım kararı sonrası Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, bir açıklamada bulundu.

"AVRUPALILARIN DOĞALGAZA 2 BİN EURO ÖDEYECEĞİ YENİ DÜNYAYA HOŞGELDİNİZ"

Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımına ilişkin olarak "Avrupalıların doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

DÜN MEGAVATSAAT BAŞINA 72 EURODAN KAPANMIŞTI

Öte yandan, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı, dün megavatsaat başına 72 eurodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 eurodan başladı. Mart vadeli doğalgaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 euro seviyesinde işlem gördü.

ARTIŞTA PUTİN'İN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

AVRUPA'YA EN FAZLA DOĞALGAZ TEDARİK EDEN ÜLKE: RUSYA

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.