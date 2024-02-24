Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
Bu süreçte iki ülkede de çok sayıda kayıplar verildi.
Kentler, savaş nedeniyle tahrip edilirken, binlerce can da yitirildi. Rusya ise son zamanlarda özellikle füze saldırılarını artırdı.
Sivillerin olduğu bölgeler sıkça saldırıların odağında oluyor.
2 yıl oldu
Bölgeden gelen karelerde Ukrayna'nın büyük bir bölümünün enkaza döndüğü ve savaşın boyutu gözler önüne seriliyor.
Bugün ise savaşta 2'nci yıl...
"Küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir"
Dışişleri Bakanlığı'ndan savaşa ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir.
"Taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz"
Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz.
Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz.
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