Rusya-Ukrayna savaşında 2. yıl! Dışişleri Bakanlığı: Çabalarımızı devam ettireceğiz Dışişleri Bakanlığı, 2 yıl önce başlayan ve tüm şiddetiyle devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bu süreçte iki ülkede de çok sayıda kayıplar verildi.

Kentler, savaş nedeniyle tahrip edilirken, binlerce can da yitirildi. Rusya ise son zamanlarda özellikle füze saldırılarını artırdı.

Sivillerin olduğu bölgeler sıkça saldırıların odağında oluyor.

2 yıl oldu

Bölgeden gelen karelerde Ukrayna'nın büyük bir bölümünün enkaza döndüğü ve savaşın boyutu gözler önüne seriliyor.

Bugün ise savaşta 2'nci yıl...

"Küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir"

Dışişleri Bakanlığı'ndan savaşa ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir.

"Taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz"