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Haber Merkezi

Rusya'nın "özel askeri operasyonu" ile başlayan Ukrayna savaşı, üçüncü yılında.

Moskova-Kiev hattında özellikle Kursk bölgesinde sıcak çatışma devam ederken, kentlere yönelik bombardımanlarda da sivil kayıplar artıyor. İki orduda asker ve mühimmat kaybı da sürüyor.

Hem Rusya hem Ukrayna, savaştaki tahmini kayıp sayısını açıkladı.

RUSYA 732 BİN 350 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 732 bin 350 askerini kaybettiğini bildirdi.

Bu sayıya Rus güçlerinin sadece geçtiğimiz gün verdiği bin 610 kaybın da dahil olduğu kaydedildi.

Rapora göre; Rusya ayrıca 9 bin 429 tank, 19 bin 236 zırhlı savaş aracı, 29 bin 948 araç ve yakıt tankı kaybetti.

RUSYA'NIN EKİPMAN KAYIPLARI

Ukrayna ordusunun açıklamasında, diğer kayıplar şu şekilde listelendi:

-20 bin 787 topçu sistemi

-Bin 254 çoklu fırlatma roket sistemi

-Bin 4 hava savunma sistemi

-369 uçak

-329 helikopter

-19 bin 480 drone

-28 gemi

-Bir bot ve bir denizaltı

UKRAYNA'DA DA KAYIP CİDDİ

Rus haber ajansı TASS'ın hesaplamalarına göre ise Mayıs 2024'ten bu yana Ukrayna, Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu'ndan yaklaşık 65 bin kayıp verdi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, savaş grubunun komuta merkezini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Ukrayna ordusunun en iyi birliklerinin yerle bir edildiğini” ve Kiev'in 2025 planlarının sekteye uğradığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporlarına göre, Kuzey Muharebe Grubu'na bağlı birliklerin Harkiv bölgesinde operasyon başlattığı Mayıs 2024'ten bu yana Kiev'e 64 bin 700 kayıp verdirdi.

Ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırısını püskürtmeye başlamasının ardından Ukrayna, bu savaş grubunun sorumluluk alanında haftada en az 2 bin askerini kaybetti.

HAFTADA EN AZ 2 BİN 500 KAYIP

Rusya Savunma Bakanlığı istatistiklerine göre, mayıs ortasından bu yana Ukraynalılar, Kuzey Muharebe Grubu'nun sorumluluk alanına komşu bölgelerde, yani angajman hattının Kupyansk sektöründe aktif olan Batı Muharebe Grubu'ndan haftada en az 2 bin 500 kayıp verdi.

Öte yandan Ukrayna, bugün Rusya'nın Kursk bölgesine yabancı füzelerle toplu saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya ise hava savunma sistemlerinin Kursk üzerinde gece boyunca yedi Ukrayna füzesi imha ettiğini duyurdu.