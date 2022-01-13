Euro
15.5591
2.66%
Dolar
13.5425
2.41%
Altın
792.3520
1.98%
Borsa
207,157.00
0.36%
Bitcoin
593.008
0.11%
BTXN Coin
33.68
-1.66%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Rusya, Ukrayna sınırında tatbikata başladı

    10 binden fazla askeri personelin katılımıyla çeşitli bölgelerde tatbikat için düğmeye basıldı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Ukrayna sınırında tatbikata başladı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat gerçekleştiriyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

    10 BİNDEN FAZLA ASKER KATILIYOR

    Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

    Rusya, Ukrayna sınırında tatbikata başladı #1

    RUSYA NATO'DAN YANIT BEKLİYOR

    Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirilmişti.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söylemişti.


    Görüş Bildir