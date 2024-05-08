Rusya: Ukrayna'daki F-16'lar, bizim için nükleer tehdit Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e verilecek savaş uçaklarını nükleer kapasiteli olarak değerlendireceklerini söyledi.

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Rusya, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya beklenen gelişine karşı uyarıda bulundu.

Moskova yönetimi, ABD yapımı jetlerin, nükleer silah platformları olma potansiyelleri göz önüne alındığında "gerilim kaynağı" olarak değerlendirileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Uçağın hangi modifikasyonu sağlanırsa sağlansın, onları nükleer kapasiteli olarak değerlendireceğiz." dedi.

"Kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendireceğiz"

Açıklamada, "ABD ve NATO'nun bu adımını kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, NATO'nun, Ukrayna'daki savaşı "patlama noktasına" yaklaştırdığı uyarısında da bulundu.

Batı'dan Ukrayna'ya F-16 tedariki

Ukrayna'nın, vadedilen ilk F-16'larını yakın zamanda NATO üyelerinden alması bekleniyor.

Belçika, Danimarka, Norveç ve Hollanda, Kiev'e F-16 sağlama sözü verdi. Ukraynalı pilotlar, jetleri kullanmak için eğitim alıyor.

Moskova'nın uyarısı: NATO'nun provokasyonu olacak

Rusya, bir süredir yaptığı açıklamalarda, F-16'ların tesliminin NATO'nun "provokasyonu" olacağını, çünkü bunların nükleer silah taşıyabilecek şekilde donatılabileceğini söylüyordu.

Business Insider'ın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, haziran ayındaki açıklamasında, "Eğer bunu anlamazlarsa, askeri stratejistler ve planlamacılar olarak hiçbir işe yaramazlar." demişti.