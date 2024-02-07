Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzelerle saldırdı Sivil yerleşimleri hedef alan saldırı sonucu 4 can kaybı yaşandı. Onlarca yaralının olduğu saldırı nedeniyle elektrik kesilirken, Rusya Savunma Bakanlığı "Askeri işletmeleri vurduk" dedi.

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AA & Ensonhaber

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzelerle saldırı düzenledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 4 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını söyledi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev'in Golosiyiv ilçesindeki 18 katlı bir apartmana füze ile saldırdığını bildirdi.

Saldırının bilançosu

Vitaliy Kliçko, Golosiyiv'de 32, bir diğer saldırı sonucu Dnipro ilçesinde ise 3 kişi olmak üzere toplam 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, bugün Rusya'nın başkent Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Zelensky: Enkazda insanlar olabilir

Bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den geldi. Zelensky, "Enkaz altında daha çok insan olabilir." ifadesini kullandı.

Rusya: Hedeflerimiz değişmedi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı saldırıların hedeflerinin değişmediğini belirtti.

Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya on binlerce asker gönderdiği tarihin yaklaşan ikinci yıl dönümüyle ilgili sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.

Kiev'de elektrik kesintisi

Öte yandan, saldırının elektrik hatlarına zarar vermesinin ardından Kiev'in bazı kesimlerinde kesintiler yaşandı.

"Askeri sanayi alanındaki işletmeleri vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Rus ordusunca saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

"Saldırılarda hedefe ulaşıldı"

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında bot, kıyı füze sistemleri, çok namlulu roketatar için füze ve patlayıcı madde üreten işletmelerine havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup saldırı düzenledi.



Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu.

Saldırıların toplam bilançosu

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi uçağının da vurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi: