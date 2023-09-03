Rusya: Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolarını vurduk Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolama tesislerini vurduklarını bildirdi.

AA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yana devam ediyor..

Ukrayna, ABD ve Batı'nın yardımlarıyla Rusya'ya karşı mücadelesini sürdürürken çatışmanın şiddeti her geçen gün artıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Reni limanına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

"Saldırı amacına ulaşmıştır"

Vurulan yakıt depolama tesislerinin Ukrayna ordusuna teçhizat tedariki için kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm tesisler vurulmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığının bir diğer açıklamasında, saat 12.30 sularında Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere insansız hava aracıyla saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna’ya ait İHA’nın hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi hava sahasında düşürüldüğü kaydedildi.

3,5 dakika boyunca saldırı düzenlendi

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3,5 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kiper, saldırıda liman altyapısının da vurulduğunu, limanın iki sivil çalışanının yaralandığını aktarmıştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda kullandığı 25 İHA'dan 22'sinin düşürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.