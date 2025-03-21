Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

AA
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
"43 İHA YOK EDİLDİ"
Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.
Saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış