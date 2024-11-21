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İHA

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sıklaşırken, iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin bu sabah saatlerinde Dnipro kentine çeşitli tüplerde füzelerle saldırdığını bildirdi.

Açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan kentinden bir kıtalararası füzesi, Tambov bölgesinden Kh-47M2 Kinzhal (hançer) füzesi ve Volgograd bölgesinden de 7 adet uzun menzilli Kh-101 seyir füzesinin ateşlendiği aktarıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırının, Dnipro'daki işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef aldığı belirtildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birimlerinin Kh-101 seyir füzelerinden 6'sını imha ettiği ifade edilen açıklamada, "Diğer füzeler önemli bir sonuç doğurmadan imha edilmiştir. Şu an için ölü ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır." denildi.

UKRAYNA ABD VE İNGİLTERE FÜZELERİNİ KULLANMIŞTI

Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürüldü.

Bloomberg'in ismi açıklanmayan Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinden edinilen bilgiye göre, Ukrayna, Rus topraklarına İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow füzelerini ateşlmişti.

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PUTİN NÜKLEER DOKTRİNİ ONAYLAMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşının 1000'inci gününde Rusya Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle gelmişti.

Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı.

Yeni doktrin; balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırıları kapsamakta.

Bu saldırıların "ülkenin bütünlüğünü tehdit etmesi halinde" Putin, nükleer silahları ateşleyebilir.

MACARİSTAN'DAN SINIR ÖNLEMİ

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Başbakan Viktor Orban'ın Ukrayna'daki gelişmeleri görüşmek üzere topladığı Savunma Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Askeri bir çözüm yerine diplomasi yoluyla en kısa zamanda barış olacağına hala inanıyoruz. Ancak tüm olasılıklara hazırlıklı olmak için yeni satın alınan hava savunma sistemleri ile bunların üzerine inşa edilen kabiliyetlerin kuzeydoğuya yerleştirilmesi talimatını verdim." dedi.

Szalay-Bobrovniczky, Ukrayna-Rusya savaşının tırmanması tehdidinin her zamankinden daha büyük olduğunu da vurguladı.