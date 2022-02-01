Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi anketi

Uluslararası ilişkiler alanındaki uzmanlarla anket yapıldı. Katılımcıların yarından fazlası işgal girişiminin yaşanacağını düşünüyor.

ABD'de son yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki ifadeler her geçen gün artıyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Moskova'nın askeri güç kullanacağını düşünüyor, ancak Washington'un temkinli davranması gerektiğini belirtiyor.

RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ

Foreign Policy dergisinde yer alan haberde, son altı hafta içinde Rusya'nın Ukrayna'yı çevreleyen askeri yığınağını artırdığı, ABD ve NATO'nun diplomatik taleplerini yerine getirmemesi halinde harekete geçme tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Bu talepler, "NATO'nun Ukrayna'ya üyelik vermeyeceğine dair yasal bağlayıcı taahhüt ve Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurma" şeklinde sıralandı.

YÜZDE 56, "İŞGAL OLACAK" DİYOR

Haberde, "Birçok analist ve hatta ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın böyle bir (işgal) adım atacağını öngörüyor. Diğer gözlemciler, Rusya'nın blöf yaptığını ve muhtemelen saldırmayacağını iddia ediyor." denildi.

Geçen yıl aralık ayında konuyla ilgili ABD'deki 362 uzmanla yapılan ankette, Rusya'nın işgal girişiminde bulunacağını söyleyenlerin oranı yüzde 56 seviyesinde gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 24 "bilmiyorum" derken, yüzde 20 düzeyinde "hayır" çıktı.

"İŞGAL DURUMUNDA ABD NE YAPMALI" SORUSUNA VERİLEN YANITLAR

Rus ordusunun işgali karşısında ABD'nin ne yapması gerektiğine ilişkin ise farklı görüşler ortaya çıktı.

Moskova yönetimine ve Rus liderlere yaptırım uygulanması, Ukrayna'ya ek silah ve askeri malzeme gönderimi, Rus askeri kuvvetlerine karşı siber saldırılar başlatılması, ABD askeri güçlerinin bölgeye konuşlandırılması gibi seçenekler, anketin bir diğer sonucunda yer aldı.



