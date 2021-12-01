Rusya ve NATO'dan tansiyonu yükselten Ukrayna açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu hatırlatırken, NATO'dan üye ülkelere "hazır olun" çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna’ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova’ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." dedi.

"UKRAYNA'YA SALDIRMAYI DÜŞÜNMEDİK"

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi.

Rusya’nın 2021’in başında da Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullandı.

"BU BİZİM İÇİN TEHDİTTİR"

Polonya ve Romanya’ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, "Bu bizim için tehdittir." dedi.

NATO’nun Ukrayna’ya da benzer sistemleri yerleştirilmesinin Rusya için sorun teşkil edeceğini vurgulayan Putin, "Ukrayna’ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova’ya uçuş süresi 7 dakika olur. Eğer hipersonik silahlar yerleştirilirse uçuş süresi 5 dakika olur. Biz de bizi bu şekilde tehdit edenlere karşı bir şey geliştirmeliyiz." diye konuştu.

"UMARIM DURUM BURAYA VARMAZ"

Rusya’nın da hipersonik füze geliştirdiğine değinen Putin, "Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz. Dünya toplumu için sağduyu ve sorumluluk duygusunun hakim olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'DAN ÜYE ÜLKELERE: "HAZIR OLUN"

NATO, müttefik ülkelere Rusya’nın Ukrayna’ya olası askeri müdahalesi karşısında hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

PENTAGON'DA KIRMIZI ALARM

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahale ihtimali karşısında Pentagon’da kırmızı alarm verildi. Putin’in açıklama yapması bekleniyor.