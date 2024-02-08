Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında her iki ülke de 100 askeri karşılıklı olarak takas etti.

İHA

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı.

Gerçekleşen takasın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky bir açıklama yaptı.

"100 Ukraynalı daha evinde"

Zelensky yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması doğrultusunda 100 Ukraynalı askerin teslim alındığını belirterek, “100 Ukraynalı daha Ukrayna'da evlerinde. Tümü kendi topraklarına döndü. Her biri için çalışıyoruz ve herkesi geri alana kadar durmayacağız” dedi.

Esir takası karşılıklı yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, esir takası anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtilerek şöyle denildi:

“8 Şubat 2024’te müzakere süreci sonucunda esaret altında altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 100 esir teslim edildi. Serbest bırakılan askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledilecek. Rus askeri personelinin esaretten dönüşü sırasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)