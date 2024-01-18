Rusya, yaralı askerleri tahliye etmek için insansız kara aracı geliştirdi Savaş alanında yaralı taşıma zorluğunun üstesinden gelmek isteyen Rusya, insansız kara aracını tanıttı. Bu durum, akıllara Ukrayna'nın benzer çalışmasını getirdi.

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ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şiddetli çatışmalar yaşanırken, yaralı askerlerin tahliyesi zorlukların başında geliyor.

Bu sorunun üstesinden gelinebilmesi adına, Rus ordusuna hizmet etmesi için insansız kara aracı geliştirildi.

Yaralı taşıyabiliyor

"Demir Kardeş" olarak anılan insansız aracın test görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu aracı, Kazanlı mühendislerin geliştirdiği belirtildi.

İnsansız kara aracının, yaralı taşıma kabiliyetine ek olarak, mayın temizleme, düşman mevzilerine saldırı, mevzilere mühimmat dağıtımı, keşif gibi faaliyetlerde kullanılabileceğine dikkat çekildi.

Ukrayna'nın elektronik sedyesi

Bu arada, Rus ordusu için geliştirilen aracın bir benzerini daha önce Ukrayna geliştirdi.

Tasarlanan araçla insan gücüne ihtiyaç duyulmadan, çatışma bölgesindeki yaralılar tahliye edilebilecek.

Ukrayna ordusu, araç hakkında "Risksiz kurtarma artık mümkün. Zorlu arazileri ve buzları aşabiliyor. 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor." açıklamasını yaptı.