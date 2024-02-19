Rusya, Zaporijya'da Ukrayna'nın suikast girişimini önlediğini iddia etti Topallayarak yürüyen adamın, aracın altına bomba yerleştirdiği iddia edildi. Ukrayna istihbaratının yönlendirdiği belirtilen şahıs, etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Rusya, ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki suikast girişimini önlediğini duyurdu.

Ukrayna basınının aktardığına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), siyasilerin araçlarına bomba yerleştirme girişimlerini boşa çıkardı.

İddiaya göre, Ukrayna istihbaratı tarafından yönlendirilen bir Rus vatandaşı, fiziksel engelli gibi davranarak bir aracın altına patlayıcı yerleştirirken görüntülendi.

Silahlı direniş gösterdi

Adım adım takip edilen ve adresi belirlenen söz konusu suikastçının, FSB mensuplarına "silahlı direniş" gösterdiği belirtildi.

Suikastçının, tutuklama girişimi sırasında "etkisiz hale getirildiği" notu paylaşıldı.

Rusya, olayda herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi. Sözde "suikastın" hedefinin ne olduğu ise açıklanmadı.

Suikast girişimi iddiası

RIA Novosti'nin yayınladığı görüntülerde, topallayan adam, arabanın yanına gelip diz çöküyor.

Aracın altına patlayıcı olduğu belirtilen cismi yerleştiren adam, daha sonra bir eve doğru ilerliyor.

Görüntülerin ilerleyen anlarında Rus üniformalı silahlı güvenlik güçleri, suikastçı olduğu belirtilen şahsın girdiği eve yaklaşırken görülüyor.