Rusya'a 31 kadını öldüren seri katilin cezası belli oldu Rusya'da 31 kadının katili olan ve 'Volga Manyağı' olarak bilinen Radik Tagirov, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Rusya'da "Volga Manyağı" olarak bilinen Rus seri katil Radik Tagirov, 31 yaşlı kadını öldürmüştü.

Seri katil dün mahkemeye çıktı.

31 kadının katili olan cani, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

31 kadını öldüren cani ömür boyu hapishanede çıkamayacak

TASS haber ajansının aktardığına göre, 2020 yılında cinayet şüphesiyle tutuklanan Tagirov, suçları 2011 ve 2012 yılları arasında Moskova'nın yaklaşık 730 kilometre doğusundaki Tataristan bölgesi ve çevresindeki 15 şehirde işledi.

Çeşitli meslekleri kullanıp evlere giriyordu

Kolluk kuvvetleri, Tagirov'un bazen sosyal hizmet uzmanı, elektrikçi veya tesisatçı kılığına girerek kadınların evlerine girip onları boğduğunu ve değerli eşyalarını çaldığını söyledi.

34 kadına daha cinayet teşebbüsünde bulundu

Öte yandan Tagirov, daha önce küçük hırsızlık suçları nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış bir çilingirdi.

Kazan şehrindeki mahkeme, Tagirov'u cinayetlerin yanı sıra 34 kadına daha yönelik cinayete teşebbüs ve saldırıdan da suçlu buldu.