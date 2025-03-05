Rusya, Belarus'a nükleer silah konuşlandıracak

AA & Ensonhaber

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ile Rusya arasında birlik devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkındaki yasayı imzaladı.

Rusya ile Belarus arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaya göre iki ülke, birlik devleti kapsamında uluslararası hukuk çerçevesinde birbirini destekleyecek, saldırı halinde askeri, siyasi ve diğer alanlarda gerekli önlemler alarak birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacak.

NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRILACAK

Anlaşma gereği Rusya'ya ait nükleer silah, Belarus'un da korunması için kullanılabilecek.

Belarus topraklarına konuşlandırılan nükleer silahın kullanımına dair karar, iki devletin belirlediği prosedüre göre alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Lukaşenko, 6 Aralık 2024'te iki devlet arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.