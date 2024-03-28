Rusya'da 10 bin kişilik Sovyet kasabası göç ile boşaldı Rusya’ya bağlı özerk Komi Cumhuriyeti'ndeki "buz şehir" Vorkuta'nın 14 kilometre batısında bulunan Zapolyarny, adeta terk edilmiş kasaba izlenimi veriyor.

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AA & Ensonhaber

Sovyetler Birliği döneminde, 1955 yılında kurulan kentsel tarzdaki Vorkuta kasabası, kömür madeninin faaliyete geçmesiyle hızla büyüdü ve Sovyetler Birliği döneminde nüfusu neredeyse 10 bin kişiye ulaştı.

Ancak, doğalgazın geniş çapta kullanılmaya başlamasıyla küresel talep arttı ve doğalgaz kaynakları açısından zengin olan Rusya, bu alanda dünya lideri haline geldi.

Kömüre talep azalınca Vorkuta boşaldı

Bu durum, kömüre olan talebin azalmasına ve kömüre dayalı sanayiye sahip şehirlerin göç vermesine neden oldu.

Zapolyarny'daki kömür madeninin kapatılmasıyla kasabada yaşayan işçiler ve aileleri, başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bölgenin sert kutup ikliminde inşa edilen toplu konut tarzındaki evlerin bacaları artık duman çıkarmıyor ve binalar buzla kaplanmış durumda.