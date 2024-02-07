Rusya'da 11 yaşındaki erkek öğrencisini sınıfa kilitleyerek istismar etti: Tutuklandı Rusya'nın Toksovo şehrinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki öğretmen Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek istismar etti. Sapık öğretmenin 20 yıla kadar hapsi istendi.

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Rusya'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

Leningrad bölgesinde bir okulda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kapatıp cinsel tacizde bulundu.

11 yaşındaki çocuğu sınıfa kitledi: İstismar etti

Öğrencisini öğle teneffüslerinde sınıfa kilitleyerek "zorla göğüslerine dokundurmak ve çocuğun özel bölgelerine dokunmak" gibi istismar suçlarından dolayı tutuklanan öğretmenin 20 yıla kadar hapsi istendi.

Cinsel içerikli mesajlar gönderdi

Okul dışında da öğretmenin öğrencisine gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflar çocuğun annesi tarafından fark edildikten sonra, öğrencinin annesi durumu polise ve okul yönetimine bildirdi.

"Çok sert ama adil bir ceza alacak"

Çocuğun avukatı İlya Rusyaev şöyle konuştu: