Rusya’da 19 Mayıs coşkusu: Koşuyla kutladılar Moskova, Türk bayraklı koşuya sahne oldu. Yapılan açıklamada, ⁠"Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına harcayacağız” denildi.

AA

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs'ta koşu düzenlendi.

Türk vatandaşları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Koşu sonrası yapılan açıklamalarda Türkiye Yüzyılı vurgusu yapılırken, müreffeh bir Türkiye'nin öneminden söz edildi.

Türk bayrağıyla koştular

Rusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen "Rusya Yarı Maratonu" kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organizasyonuyla koşu gerçekleştirildi.

Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları ile Türk gençleri, 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu.

"İstikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç koşu sonrası yaptığı açıklamada, günün önemine işaret etti ve ekledi:

Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı.



Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık.

⁠"Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına harcayacağız”

Atatürk'ün yaktığı meşalenin hiç sönmeden yanmaya devam ettiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

Bizim bir hedefimiz var, güçlü, müreffeh ve büyük Türkiye. Bu hedefe ulaşmak için de Moskova'da büyükelçilik olarak elimizden gelen her şeyi hiç durmadan yapıyoruz.



Hedefimiz büyük. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılının inşasına harcayacağız.

Büyükelçi Bilgiç, koşu sonrası gençlere teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)