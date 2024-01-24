Rusya'da 65 Ukraynalı askeri esirin bulunduğu uçak düştü Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi.

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AA

Rusya'nın Belgorod bölgesinde bir uçak kazası meydana geldi...

Kazaya ilişkin detayları ise Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

Rusya'ya ait Ilyushin Il-76 askeri nakliye uçağı, çarşamba günü Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştü.

Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi

Gelen son bilgilere göre; uçakta bulunan askerlerin hepsi hayatını kaybetti.

"Belirsiz bir olay" olarak nitelendirildi

Yerel vali Vyacheslav Gladkov, Belgorod kentinin kuzeydoğusundaki Korochansky semtinde belirsiz bir "olay" meydana geldiğini ve bölgeyi incelemeye gideceğini söyledi.

Bölgeye dair

Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesi, aralık ayında 25 kişinin ölümüne yol açan füze saldırısı da dahil olmak üzere, son aylarda Ukrayna'nın sık sık saldırılarına maruz kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)