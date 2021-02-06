Aşırı kiloları nedeniyle nefes almakta bile zorlanan 87 kilogram ağırlığındaki köpek, zayıflaması için rehabilitasyona alındı.

Rusya’nın Ufa kentinde Hummer adlı labrador cinsi köpeğin sahibi olan çift, hayvanın kilo almasının önüne geçemeyince ötenazi yaptırarak uyutma kararı aldı.

6 yaşındakö köpeğin sahipleri, hayvan kliniğine gelerek aşırı yemek yiyen köpek ile artık başa çıkamadıklarını, köpeğin zor hareket ettiğini ve yürümekte güçlük çektiği için bazen taşımak zorunda olduklarını belirterek hayvana ötanazi yaptırmak istediklerini belirtti.

REHABİLİTASYONA ALINDI

Veterinerler ise çifti, ötenazi kararından vazgeçirmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda veterinerler, kilosuyla başı dertte olan köpeği rehabilitasyona alarak zayıflatmak için program yapabileceklerini söyledi.

İkna olan çift, Hummer'ı yeniden kliniğe getirdi.

Rusya'da 87 kilo olan köpek zayıflatılacak VİDEO

87 KİLO ÇIKTI

Hassas terazide tartılan köpeğin kilosu 87.90 kilogram olarak belirlendi. Klinik tarafından yapılan açıklamada, köpek için programa hemen başlandığı ve kısa sürede sağlığına kavuşturulacağını ifade edilirken, ötenazi kararından vazgeçen aileye teşekkür edildi.