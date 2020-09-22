Haberler

Dünya Haberleri

Rusya’da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı

Rusya’da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı

Rekorlar kitabına girmek için 9’uncu kez 200 metreden bungee jumping yapan yaşlı adam, “Uçarken nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz ama yaşadığınız hisler harika” dedi.