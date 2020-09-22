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- Rusya’da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı
Rusya’da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı
Rekorlar kitabına girmek için 9’uncu kez 200 metreden bungee jumping yapan yaşlı adam, “Uçarken nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz ama yaşadığınız hisler harika” dedi.
- DHA
- 22.09.2020 - 08:25
Rusya’da yaşayan emekli Boris Grafov Mikhailovich, yıllarca çalıştıktan sonra ekstrem sporlara merak saldı.
Rekorlar kitabına girmek isteyen Mikhailovich, 200 metre yükseklikten bungee jumping yaptı.
“YAŞADIĞINIZ HİSLER HARİKA”
Rus medyası, bu atlayışın Mikhailovich’in 9’uncu atlayışı olduğunu duyurdu. Yaşlı adam, “Uçarken nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz ama yaşadığınız hisler harika.” ifadelerini kullandı.