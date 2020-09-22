Dolar
7.6272
-0.0642%
Euro
8.9726
-0.0779%
Altın
1909.66
-0.1427%
Borsa
1087.03
0%
G. Altın
468.698
-0.1659%
Bitcoin
79796.32
-1.5329%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Rusya’da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı

    Rekorlar kitabına girmek için 9’uncu kez 200 metreden bungee jumping yapan yaşlı adam, “Uçarken nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz ama yaşadığınız hisler harika” dedi.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 08:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı

    Rusya’da yaşayan emekli Boris Grafov Mikhailovich, yıllarca çalıştıktan sonra ekstrem sporlara merak saldı.

    Rekorlar kitabına girmek isteyen Mikhailovich, 200 metre yükseklikten bungee jumping yaptı.

    “YAŞADIĞINIZ HİSLER HARİKA”

    Rus medyası, bu atlayışın Mikhailovich’in 9’uncu atlayışı olduğunu duyurdu. Yaşlı adam, “Uçarken nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz ama yaşadığınız hisler harika.” ifadelerini kullandı.

    Rusya'da 90 yaşındaki adam bungee jumping yaptı İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir