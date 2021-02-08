Kaza yapan aracın kaputunun, kaldırımda yürüyen yayaların üzerine doğru fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da seyir halinde olan araç, bilinmeyen bir sebeple kontolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru bir tarafa, kaputu başka bir tarafa fırladı.

3 KİŞİ CANINDAN OLUYORDU

O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi adeta ölümden döndü. Alev alarak büyük bir gürültü ile etrafa savrulan kaput, yayaları teğet geçti.

Şahıslar neye uğradıklarını şaşırırken, sürücü ise korkunç kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da araçtan fırlayan kaput 3 kişiyi teğet geçti