Rusya'da gerilim devam ediyor...
Ülke paralı askerlerin darbe girişimiyle sarsıldı.
Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Rostov'da güvenlik önlemleri artırıldı.
Prigojin hakkında silahlı isyana teşvik suçundan dava açıldı, Moskova, Rostov ve bazı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.
Gelişmeler üzerine Moskova'da terörle mücadele önlemleri alındı.
"Darbe girişimi"
Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Devlet Başkanı Vlademir Putin, bunun bir darbe girişimi olduğunu vurguladı.
Öte yandan sosyal medyada yayınlanan videolarda Rusya'da normal hayatın devam ettiği kaydedildi.
Tanklar arasında temizlik
Vatandaşlar alınan güvenlik önemlerini umursamazca izlerken bir temizlik görevlisi ise tanklar arasında işine devam etti.
Arkasındaki tankları umursamayan kişi yerdeki tozları süpürdü.
Bu sırada arkasında çok sayıda tank ise ülkenin güvenliği için önlemlerini aldı.