Rusya'da askeri önlemler sırasında temizlik görevlisi işine devam etti Rus devleti ile Wagner şirketi arasında çıkan gerilimde darbe girişmini önlemek amacıyla alınan önlemler sırasında bir temizlik görevlisi yerdeki tozları süpürdüğü anlar kayıt altına alındı.

ensonhaber.com

Rusya'da gerilim devam ediyor...

Ülke paralı askerlerin darbe girişimiyle sarsıldı.

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Rostov'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Prigojin hakkında silahlı isyana teşvik suçundan dava açıldı, Moskova, Rostov ve bazı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Gelişmeler üzerine Moskova'da terörle mücadele önlemleri alındı.

"Darbe girişimi"

Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Devlet Başkanı Vlademir Putin, bunun bir darbe girişimi olduğunu vurguladı.

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan videolarda Rusya'da normal hayatın devam ettiği kaydedildi.

Tanklar arasında temizlik

Vatandaşlar alınan güvenlik önemlerini umursamazca izlerken bir temizlik görevlisi ise tanklar arasında işine devam etti.

Arkasındaki tankları umursamayan kişi yerdeki tozları süpürdü.

Bu sırada arkasında çok sayıda tank ise ülkenin güvenliği için önlemlerini aldı.