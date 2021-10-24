Rusya'da aşkına karşılık bulamadığını kadının başını kesti

Gözü dönmüş aşık, duygularına karşılık vermeyen kadını önce dövdü ardından bıçakladı. Katil zanlısı, öldürdüğü kadının başını kestikten sonra cesedi bavulla taşıyarak boş araziye attı.

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ne bağlı Orsk kentinde oyun oynayan çocuklar, sitenin yanındaki boş arazide bir bavul gördü.

Bavula yaklaşan çocuklar, kanları fark edince büyük korku yaşadı.

Çocukların paniği üzerine site sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CESET 39 YAŞINDAKİ BİR KADINA AİT ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi.

Derinleştirilen araştırmalar sonrası güvenlik kameraları incelenerek öldürülen kadının çevresindekiler de sorgulanmaya başlandı.

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KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Rusya Soruşturma Komitesi, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek katil zanlısının kimliğini belirledi.

Gece yarısı karşılıksız aşık olduğu kadını önce darbeden ardından bıçakla öldüren katil zanlısının daha sonra ise kadının başını kestiği ve bavula koyarak boş bir araziye taşıdığı belirlendi.

CESEDİ TAŞIMA ANLARI KAMERADA

Cesedin bavulla taşındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

42 yaşındaki katil zanlısının suçunu itiraf etmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.