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    Rusya'da bağımsız milletvekili adaylarına polis baskını: 170 gözaltı

    Bir konferans salonunda bağımsız milletvekilleri adayları tarafından düzenlenen toplantıya baskın yapıldı. 170 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 18:09
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    Rusya'da bağımsız milletvekili adaylarına polis baskını: 170 gözaltı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da, bir otelin konferans salonunda ülkenin 56 bölgesinden bağımsız milletvekili adayları toplantı düzenledi.

    Izmaylovo bölgesindeki gerçekleştirilen toplantıya Rus polisi tarafından baskın yapıldı.

    Polis toplantının izinsiz yapıldığı ayrıca organizatörlerin yasadışı örgütlerle ilişkili olduğu gerekçesi ile 170 kişiyi gözaltına aldı.

    DUMA MİLLETVEKİLLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

    Erken seçim ve adaylık süreçleri üzerine gerçekleştirilecek olan toplantıya yapılan polis baskınında, parlamentonun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Mikhail Timanov ve Maksim Raznik'in de gözaltına alındığı belirtildi.

    Moskova Belediye Meclis Üyeleri, İlya Yashin, Yulia Galmaniya ve Yevgeny Roizman'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

    Rusya da bağımsız milletvekili adaylarına polis baskını: 170 gözaltı #1

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

    Büyük çoğunluğu muhalif adaylara destek veren gözaltına alınan toplam 170 kişi büyük otobüslere bindirilerek gözaltı merkezlerine götürüldü.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Şahısların gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, izinsiz toplanma nedeni ile para cezası alma ihtimallerinin yüksek olduğu kaydedildi.

    Rusya da bağımsız milletvekili adaylarına polis baskını: 170 gözaltı #2

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