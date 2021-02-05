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- Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü
Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü
Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürürken, evinin balkonunda bakan bir kişi 7. kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, hayatını kaybetti.
- İHA
- 05.02.2021 - 01:00
- Güncelleme : 05.02.2021 - 01:57
Rusya'nın Voronej kentinde bir anne, yolda bebeği ile yürürken karşıya geçmek için yolu gözlüyordu.
Karşıya geçeceği sırada, balkondan bakan bir kişi 7. kattan 5 aylık bebeğin üzerine düştü.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olayın ardından şoka giren anne bebeğini yerden aldığı görüldü.
Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü VİDEO