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    Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü

    Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürürken, evinin balkonunda bakan bir kişi 7. kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 01:00
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 01:57
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    Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü

    Rusya'nın Voronej kentinde bir anne, yolda bebeği ile yürürken karşıya geçmek için yolu gözlüyordu.

    Karşıya geçeceği sırada, balkondan bakan bir kişi 7. kattan 5 aylık bebeğin üzerine düştü.

    İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

    5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Olayın ardından şoka giren anne bebeğini yerden aldığı görüldü.

    Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

    Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü VİDEO

    Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü #1

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