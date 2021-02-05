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Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü

Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü

Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürürken, evinin balkonunda bakan bir kişi 7. kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, hayatını kaybetti.