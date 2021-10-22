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    Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var

    Patlayıcı yapımında kullanılan barut fabrikasının depo kısmında yaşanan patlama sonucu 15 işçi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 13:21
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    Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var

    Rusya'nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky'da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın ardından depoda yangın çıktığını duyurdu.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Alevlere itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti.

    15 ÖLÜ

    Ryazan bölge yetkilileri patlama sırasında depoda bulunan 17 işçiden 15'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Soruşturma Komitesi patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

    Rusya da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var #1

    Rusya da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var #2

    Rusya da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var #3

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